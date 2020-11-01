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В Харькове в ресторане нашли тело мужчины

Харьков, Воскресенье 01 ноября 2020 15:51
В Харькове в ресторане нашли тело мужчины
Фото: пистолет (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове утром 1 ноября в ресторане по улице Ярослава Мудрого обнаружили тело 37-летнего жителя города. На теле мужчины были признаки насильственной смерти, а рядом с ним было оружие.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Тело находилось на втором этаже ресторана. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства гибели харьковчанина.

"Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины", - добавили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Запорожье посреди улицы произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение.

Также РБК-Украина писало о конфликте двух мужчин в одном из кафе Киева, который перерос в стрельбу. Один из участников конфликта получил рваную рану кисти.

Кроме того, в Черниговской области произошла стрельба во время спора из-за агитационной палатки одной из политических партий.

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