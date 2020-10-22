В центре Запорожья произошла стрельба, есть пострадавшая

Фото: задержание мужчины с пистолетом (npu.gov.ua)

В Запорожье на Бульваре Шевченко мужчина стрелял в девушку. В результате инцидента она получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Вечером в среду возле ДК "Днепроспецталь" раздались выстрелы. Дежурный патруль, находившийся неподалеку, выяснил, что мужчина из пистолета стрелял в девушку. Они узнали у прохожих направление, по которому убежал мужчина, догнали его и задержали. С помощью гражданина, выбившего из рук хулигана оружие, они надели на него наручники.

Стрелявший мужчина 1973 года рождения был ранее судим. Будучи пьяным, он объяснил, что несколько раз выстрелил в девушку 1993 года рождения на почве конфликта и неприязни. На месте происшествия полиция нашла револьвер.

Девушку с огнестрельным ранением в ногу доставили в больницу, предоставили медицинскую помощь и отпустили домой.

Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Напомним, в воскресенье в Киеве на улице Попудренко в одном из кафе подрались двое мужчин. Драка в результате переросла в стрельбу, один из участников конфликта получил рваную рану кисти.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в Бородинском районе столкнулись две маршрутки. В результате происшествия пострадали трое человек.