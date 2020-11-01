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У Харкові в ресторані знайшли тіло чоловіка

Харків, Неділя 01 листопада 2020 15:51
У Харкові в ресторані знайшли тіло чоловіка
Фото: пістолет (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові вранці 1 листопада в ресторані по вулиці Ярослава Мудрого виявили тіло 37-річного мешканця міста. На тілі чоловіка були ознаки насильницької смерті, а поряд з ним була зброя.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Тіло знаходилося на другому поверсі ресторану. Зараз правоохоронці опитують свідків, щоб встановити всі обставини загибелі харків'янина.

"Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України", - додали в поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у Запоріжжі серед вулиці сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина отримала вогнепальне поранення.

Також РБК-Україна писало про конфлікт двох чоловіків в одному з кафе Києва, який переріс у стрілянину. Один з учасників конфлікту отримав рвану рану кисті.

Крім того, у Чернігівській області сталася стрілянина під час суперечки через агітаційний намет однієї з політичних партій.

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