В Харькове разоблачили мужчину, который продавал хакерам базы данных таможни

Сотрудники киберполиции разоблачили 35-летнего харьковского предпринимателя, который продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации относительно пересечения таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов.

"Стоимость одной такой базы - 3 тысячи долларов США. Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюте, а общение с заказчиком - через засекреченные каналы мессенджеров", - отмечается в сообщении.

Киберполиция провела обыск в его доме. Изъято флэш-носитель и компьютерную технику. Изъятую технику направлены на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Мужчине грозит до 2 лет заключения.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки, которая сотрудничала со спецслужбами Российской Федерации для совершения кибератак на украинские госорганы.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны сообщали, что в течение ноября украинские спецслужбы отразили более 10 хакерских кибератак на украинские государственные органы. В частности, кибератаки совершались на сайты Офиса президента на Центральной избирательной комиссии.