У Харкові викрили ботоферму РФ: розсилала СМС військовим із пропозиціями здатися
Служба безпеки України викрила у Харкові керовану Росією ботоферму, що працювала виключно по українських військових і співробітниках правоохоронних відомств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що військовим і правоохоронцям розсилали СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.
"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" - йшлося в СМС.
Зазначається, що за час робота ботоферма відправила близько 5 тисяч СМС.
Однак ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ.
Все обладнання ботоферми було розміщене на Дніпропетровській області, але дистанційно керувалося з Росії.
Раніше ми повідомляли, що СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.
Також ми писали, що СБУ зафіксувала доказ воєнних злочинів Росії.
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