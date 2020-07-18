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Похищение бизнесмена в Киеве: пятерых подозреваемых взяли под стражу

Украина, Суббота 18 июля 2020 04:25
Похищение бизнесмена в Киеве: пятерых подозреваемых взяли под стражу
Фото: похищенный бизнесмен Сергей Ткаченко (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Артур Родивилов

Подозреваемым инкриминируют похищение человека, пытки и вымогательство

Всех пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко взяли под стражу без права внесения залога. Меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Накануне им сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: похищение человека и незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146), пытки (ч. 2 ст. 127) и ч.3 ст. 189 (вымогательство).

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе обысков правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Члены банды хранили свыше 30 единиц разнообразного оружия, гранаты, мины, тротиловые шашки и около 5 тысяч патронов различного калибра.

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