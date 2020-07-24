У Харкові викрили банду вимагачів, які діяли під виглядом співробітників СБУ

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Наразі СБУ перевіряє можливу причетність фігурантів до скоєння інших злочинів

У Харкові Служба безпеки України викрила злочинне угрупування, учасники якого погрожували бізнесменам фізичною розправою у разі несплати їм вказаних сум. Зокрема, вони вимагали 1,6 мільйона гривень і 40 тисяч євро від представника місцевого бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, гроші "вибивали" учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець обласного центру. Фігуранти діяли під виглядом нібито співробітників СБУ. Вказані суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одному з зловмисників.

Також відомо, що правоохоронці провели у Харкові та Києві 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. На цей час СБУ перевіряє можливу причетність фігурантів до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки викрила організоване угрупування "Лоту Гулі", під час спроби викрадення людини.

Крім того, п'ятьох підозрюваних у викраденні бізнесмена Сергія Ткаченка взяли під варту без права внесення застави.

Також раніше повідомлялось, що у Дніпрі СБУ затримала банду, учасники якої причетні до скоєння 18 терористичних актів.