В Харькове разоблачили банду во главе с сотрудником СБУ, которая выбивала деньги

Правоохранители объявили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Службы безопасности Украины в Харьковской области. Следствие считает, что сотрудник спецслужбы организовал банду, которая выбивала деньги.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, выбиванием денег банда начала заниматься в мае 2019 года. Шестеро злоумышленников устроили засаду на мужчину, который пришел по так называемую "закладку" в лесополосе под Харьковом. Угрожая расправой и уголовной ответственностью, они заставили мужчину заключить фиктивный договор займа на 100 тысяч гривен.

Позже они повторили схему со второй жертвой, у которой требовали уже 3 тысячи долларов. Потерпевший выполнил требования банды и отдал им 57 тысяч гривен.

Теперь сотруднику СБУ грозит до 7 лет за решеткой. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения и его отстранения от занимаемой должности.

Напомним, в ноябре правоохранители разоблачили банду, которая похищала деньги в офисах и банкоматах по всей Украине.

Кроме того, в Киеве разоблачили банду, которая под видом техподдержки похищала деньги с банковских счетов.