В Киеве банда воровала деньги со счетов, выдавая себя за IT-поддержку банка

Фото: изъятые телефоны и карточки во время обыска (mvs.gov.ua)

В Киеве банда воровала деньги с банковских счетов, представляясь IT-поддержкой банка. Они звонили в банк под видом необходимости проверить работу платежной системы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В группировке было пять человек в возрасте от 24 до 35 лет, двое из них сейчас находятся в тюрьмах.

Установлено, что злоумышленники несколько раз в разговоре с сотрудниками банка представлялись его же IT-поддержкой. Якобы для проверки работы платежной системы они убеждали кассира провести несколько "тестовых" операций. Таким образом банда перводили деньги на подконтрольные счета.

С помощью этих операций группировка присвоила 1,4 миллиона гривен.

По местам проживания фигурантов, а также в местах лишения свободы проведены обыски, в ходе которых были изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карточки. Открыто уголовное производство по ч.4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на 7-12 лет с конфискацией имущества.

В среду сообщалось, что во Львове задержали группировку, которая крала деньги из офисов и банкоматов. Всего зафиксировано минимум восемь эпизодов краж.

Ранее начальника одного из отделов управления Государственной фискальной службы в Харьковской области уличили во взяточничестве. Он систематически требовал с предпринимателей деньги.