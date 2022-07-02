У Харкові лунають вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги

У Харкові лунають потужні вибухи, в місті звучить сирена повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях.

В одному з районів стоїть стовп густого диму.

Нагадаємо, увечері 26 червня російські війська били по Чугуївській громаді в Харківській області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна постраждала.

Додамо, що підрозділи російських військ продовжують активно обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. У Міноборони пояснили, навіщо це РФ.

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