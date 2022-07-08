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В Харькове снова раздаются взрывы. Объявлена воздушная тревога

Фото: в Харькове снова слышны взрывы (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на вечер 8 июля в Харькове снова раздаются громкие взрывы. Детальной информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что взрывы также слышны и в Харьковской области. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, минувшая ночь в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов. Но за день до этого противник массированно ударил по Немышлянскому району, повредив дома, гаражи и контейнеры. В результате обстрела погибли три человека.

Украинская сторона полагает, что угрозы наступления российских войск на Харьков в настоящее время нет, поскольку у противника недостаточно живой силы на этом направлении.

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ХарьковВзрыв