У Харкові знову лунають вибухи. Оголошено повітряну тривогу

Станом на вечір 8 липня в Харкові знову лунають гучні вибухи. Детальної інформації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що вибухи також чутні і в Харківській області. На даний момент в регіоні оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що минула ніч у Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілів. Але за день до цього противник масовано вдарив по Немишлянському району, пошкодивши будинки, гаражі та контейнери. Внаслідок обстрілу загинули троє осіб.

Українська сторона вважає, що загрози наступу російських військ на Харків нині немає, оскільки у противника недостатньо живої сили на цьому напрямі.

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