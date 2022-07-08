Ночь в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов, - глава ОВА

Харьков этой ночью не подвергался вражеским обстрелам российских оккупантов. Это впервые за несколько недель в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города", - написал Синегубов.

По его словам, в результате вечернего обстрела повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки.

"Спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", - информирует глава ОВА.

При этом по области российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области.

"В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, пожары на открытых территориях. В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района. 71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов, к сожалению, погиб", - сообщил Синегубов.

По его словам, всего за сутки в Харьковской области погибли 4 человека, 9 ранены.

Напомним, что бойцы ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов.

Добавим, по данным Генштаба на Харьковском направлении украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементіївки.

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