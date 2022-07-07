ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога

Новина українською →
Харьков, Четверг 07 июля 2022 01:37
В Харькове раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога Фото: в Харькове раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове ночью прогремело несколько мощных взрывов. В области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В то же время сигналы воздушной тревоги сработали в Запорожской области и Краматорске в Донецкой области.

Напомним, обстрелы в Харькове были и прошлой ночью, 6 июля, горожане услышали сильные взрывы.

Позже стало известно, что ракета попала в центральный корпус местного университета. В результате погиб 40-летний мужчина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба
ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев