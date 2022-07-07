В Харькове раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога
Фото: в Харькове раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове ночью прогремело несколько мощных взрывов. В области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
В то же время сигналы воздушной тревоги сработали в Запорожской области и Краматорске в Донецкой области.
Напомним, обстрелы в Харькове были и прошлой ночью, 6 июля, горожане услышали сильные взрывы.
Позже стало известно, что ракета попала в центральный корпус местного университета. В результате погиб 40-летний мужчина.