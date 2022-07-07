ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

Новость на русском →
Харків, Четвер 07 липня 2022 01:37
У Харкові лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу Фото: у Харкові лунають вибухи, в області оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові вночі прогриміло кілька потужних вибухів. В області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Водночас сигнали повітряної тривоги спрацювали в Запорізькій області та Краматорську в Донецькій області.

Нагадаємо, обстріли в Харкові були і минулої ночі, 6 липня, городяни почули сильні вибухи.

Пізніше стало відомо, що ракета влучила в центральний корпус місцевого університету. В результаті загинув 40-річний чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
ЗСУ сьогодні відбили штурми росіян на кількох напрямках фронту, - зведення Генштабу
ЗСУ сьогодні відбили штурми росіян на кількох напрямках фронту, - зведення Генштабу
DAILY
Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв