В Харькове раздаются взрывы

В Харькове ночью 3 сентября снова прогремели взрывы. Объявлена воздушная тревога в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Отметим, после полуночи во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и Киевской области.

Напомним, вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов.

В Запорожье также слышали звуки взрывов, однако в мэрии сообщили, что это было эхо "прилетов" за пределами города.