У Харкові лунають вибухи
Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
У Харкові вночі 3 вересня знову прогриміли вибухи. Оголошено повітряну тривогу в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Зазначимо, після опівночі в багатьох областях України була оголошена повітряна тривога, в тому числі в Києві та Київській області.
Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові були чутні звуки вибухів.
У Запоріжжі також чули звуки вибухів, однак у мерії повідомили, що це було відлуння "прильотів" за межами міста.
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