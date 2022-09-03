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У Харкові лунають вибухи

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Харків, Субота 03 вересня 2022 01:21
У Харкові лунають вибухи Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові вночі 3 вересня знову прогриміли вибухи. Оголошено повітряну тривогу в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Зазначимо, після опівночі в багатьох областях України була оголошена повітряна тривога, в тому числі в Києві та Київській області.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові були чутні звуки вибухів.

У Запоріжжі також чули звуки вибухів, однак у мерії повідомили, що це було відлуння "прильотів" за межами міста.

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