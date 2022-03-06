В Харькове рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"

Два штурмовика Су-25

Так, утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили штурмовик Су-25.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", - сообщил Синегубов.

Еще один истребитель, вражеский самолет Су-25, ликвидирован нашими военными около 18:15.

Его сбило в районе ХАЗ подразделение Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.

Бензовозы, грузовики и "Тигр"

Кроме того за 6 марта силами Национальной гвардии Украины и терробороны города в районе Русской Лозовой уничтожено: