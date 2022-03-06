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В Харькове рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"

Автор: Светлана Мащенко

Несмотря на атаки на Харьков 6 марта, украинские военные могут похвастаться и успехами. Было уничтожено два вражеских самолета, четыре бензовоза противника с горючим, три грузовых автомобиля ГАЗ-66 и взят бронированный автомобиль "Тигр".

Об этом рассказал Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА.

Два штурмовика Су-25

Так, утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили штурмовик Су-25.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", - сообщил Синегубов.

Еще один истребитель, вражеский самолет Су-25, ликвидирован нашими военными около 18:15.

Его сбило в районе ХАЗ подразделение Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.

Бензовозы, грузовики и "Тигр"

Кроме того за 6 марта силами Национальной гвардии Украины и терробороны города в районе Русской Лозовой уничтожено:

  • 4 бензовоза противника с горючим,
  • 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66,
  • взят 1 бронированный автомобиль "Тигр".

Ранее мы писали про последствия разрушений после вечернего авиаудара Харькова 6 марта.

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