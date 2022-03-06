RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Харкові розповіли про втрати окупантів: літаки, бензовози і "Тигр"

Автор: Світлана Мащенко

Попри атаки на Харків 6 березня, українські військові можуть похвалитися і успіхами. Було знищено два ворожих літаки, чотири бензовози противника з пальним, три вантажних автомобіля ГАЗ-66 та взято броньований автомобіль "Тигр".

Про це розповів Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Два штурмовика Су-25

Так, вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили штурмовик Су-25.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - повідомив Синєгубов.

Ще один винищувач, ворожий літак Су-25, ліквідований нашими військовими близько 18:15.

Його збив в районі ХАЗ підрозділ Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів.

Бензовози, вантажівки і "Тигр"

Крім того за 6 березня силами Національної гвардії України та тероборони міста у районі Руської Лозової знищено:

  • 4 бензовози противника з пальним,
  • 3 вантажних автомобіля ГАЗ-66,
  • взято 1 броньований автомобіль "Тигр".

Раніше ми писали про наслідки руйнувань після вечірнього авіаудару Харкова 6 березня.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВторгнення Росії до України