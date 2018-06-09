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Інтерв'ю

У Харкові п'ятий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 14:49
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування

У Харкові п'ятий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові. Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 9 червня близько 10:50", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

 

#поліція_Харківщини Поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові Інформація про те, що в...

Опубліковано Поліція Харківщини 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, бізнес-центри у Харкові "мінували" також, 5,6,7 та 8 червня поточного року. У ході перевірок вибухівку виявлено не було.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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