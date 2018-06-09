Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування

У Харкові п'ятий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові. Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 9 червня близько 10:50", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

#поліція_Харківщини Поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові Інформація про те, що в... Опубліковано Поліція Харківщини 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, бізнес-центри у Харкові "мінували" також, 5,6,7 та 8 червня поточного року. У ході перевірок вибухівку виявлено не було.