ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове проверяют информацию о массовом минировании

Новости » Происшествия     12.11.2019 - 20:33
В Харькове проверяют информацию о массовом минировании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Харькове сообщили о минировании 54 объектов

Сотрудники полиции проверяют информацию о минировании 54 объектов на территории города Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, восьми медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 11 ноября пассажиров поезда №719 сообщением Харьков-Киев эвакуировали из-за анонимного сообщения о заминировании. Для проведения оперативных действий поезд был остановлен на станции Миргород Полтавской области.

Кроме того, в Харькове 11 ноября сообщили о минировании трех судов на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.

Также в Харькове 7 ноября "минировали" станции метров "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". В результате сообщения из метро эвакуировали более 800 человек. После проверки правоохранителями взрывоопасных предметов не было обнаружено.

ГБР сообщило подробности стрельбы полицейским в харьковском метро Из-за "минирования" поезда Бахмут-Львов эвакуировали около 500 человек
Новости Украины Харьковминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь