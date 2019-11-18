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В Харкові перевіряють повідомлення про масове мінування

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 18:28
В Харкові перевіряють повідомлення про масове мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Замінували" всі лікарні, дитсадки та будинки

У Харкові ввечері 18 листопада правоохоронці перевіряють повідомлення про масове мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста, торговельних центрах, готелях, дитячих садках та житлових будинках.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Огляд місць подій триває.

В Харкові перевіряють повідомлення про масове мінування

Нагадаємо, 15 листопада у Харкові повідомили про мінування більше 300 об'єктів, під час перевірки вибухових пристроїв або небезпечних речовин не було виявлено. Невідомий по електронній пошті повідомив про мінування всіх лікарень, пологових будинків, торгових центрів, готелів і деяких житлових будинків в місті Харкові. Під час огляду всіх об'єктів була проведена евакуація 1189 людей.

РБК-Україна писало, що в Харкові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 54 об'єктів. Невідомий повідомив про закладення вибухівки в 21 житловому будинку, 21 торговому центрі, восьми медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі. Інформація не підтвердилася.

Через "замінування" поїзда Бахмут-Львів евакуювали близько 500 чоловік Пасажирів потяга Харків-Київ евакуювали через повідомлення про мінування
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