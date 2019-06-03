В Луцке заминировали областную больницу

Фото: минирование областной больницы в Луцке (volynnews.com)

Из больницы эвакуируют пациентов

В Луцке неизвестные сообщили о заминировании Волынской областной больницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские новости".

Так, речь идет о заминировании здания областной больницы, которая находится на улице Грушевского.

Фото: эвакуация пациентов из больницы

Из больницы эвакуируют пациентов, на месте работают взрывотехники.

Напомним, в конце мая в Виннице сотрудники Национальной полиции проверили информацию о минировании 28 объектов в городе. В частности, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

Кроме того, 29 мая в Николаеве в полицию поступило анонимное сообщение о нахождении взрывоопасного устройства на территории гостиницы по проспекту Центральный, после чего клиентов и работников заведения эвакуировали. Правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 мая в Национальную полицию Одесской области поступило сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса.