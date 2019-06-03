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У Харкові перевіряють повідомлення про масове мінування

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 15:48
У Харкові перевіряють повідомлення про масове мінування
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

З будівель евакуювали людей

В поліцію Харкова надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, повідомлення про закладення вибухівки в 23 будівлі Харкова, аеропорту і 7 лікарнях надійшло в поліції 3 червня о 10:30.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - йдеться в повідомленні.

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Луцьку невідомі повідомили про замінування Волинської обласної лікарні. З лікарні евакуювали пацієнтів, на місці працюють вибухотехніки.

Крім того, в кінці травня у Вінниці співробітники Національної поліції перевірили інформацію про мінування 28 об'єктів в місті. Зокрема, 29 травня на електронну пошту поліції прийшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садів, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.

Також 28 травня в Національну поліцію Одеській області надійшло повідомлення про мінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса.

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