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Аэропорт Харькова эвакуировали после сообщения о бомбе

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 11:09
Аэропорт Харькова эвакуировали после сообщения о бомбе
Фото: аэропорт Харькова (hrk.aero)

В аэропорту Харькова ищут взрывчатку

В Харькове правоохранители эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что информация о взрывчатке в харьковском аэропорту поступила в полицию около 09:00. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация пассажиров и персонала, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что участившиеся анонимные звонки о минировании связаны с развертыванием избирательных процессов. В СБУ отметили, что фейковые минирования дестабилизируют ситуацию в стране, провоцируют социальное напряжение, недовольство правоохранительными органами и государственной властью.

Отметим, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.

"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - добавил он.

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