В Харькове проверяют информацию о массовом минировании

Сотрудники полиции проверяют информацию о минировании 54 объектов на территории города Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, восьми медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 11 ноября пассажиров поезда №719 сообщением Харьков-Киев эвакуировали из-за анонимного сообщения о заминировании. Для проведения оперативных действий поезд был остановлен на станции Миргород Полтавской области.

Кроме того, в Харькове 11 ноября сообщили о минировании трех судов на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.

Также в Харькове 7 ноября "минировали" станции метров "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". В результате сообщения из метро эвакуировали более 800 человек. После проверки правоохранителями взрывоопасных предметов не было обнаружено.