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У Харкові перевіряють інформацію про масове мінування

Новини » Надзвичайні події     12.11.2019 - 20:33
У Харкові перевіряють інформацію про масове мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Харкові повідомили про мінування об'єктів 54

Співробітники поліції перевіряють інформацію про замінування 54 об'єктів на території міста Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, в поліцію надійшло повідомлення про закладення вибухівки в 21 житловому будинку, 21 торговому центрі, восьми медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, 11 листопада пасажирів поїзда №719 сполученням Харків-Київ евакуювали через анонімного повідомлення про замінування. Для проведення оперативних дій поїзд був зупинений на станції Миргород Полтавської області.

Крім того, у Харкові 11 листопада повідомили про замінування трьох судів на проспекті Правди, 5, проспекті Незалежності, 13 і площі Героїв Небесної Сотні, 36.

Також у Харкові 7 листопада "мінували" станції метрів "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет". В результаті повідомлення з метро евакуювали понад 800 осіб. Після перевірки правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

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