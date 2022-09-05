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В Харькове проверят работу сирен. ОВА обратилась к жителям с важной просьбой

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Харьков, Понедельник 05 сентября 2022 13:43
В Харькове проверят работу сирен. ОВА обратилась к жителям с важной просьбой Фото: в Харькове проверят работу сирен (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове проведут техническую проверку работоспособности электросирен. Их включат 7 сентября в 14:25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

Жителей Харькова просят сообщать о неполадках сирены.

"Просим жителей Харькова информировать Харьковскую городскую диспетчерскую службу по номеру 1562 об отсутствии звуковых сигналов электросирен во время проведения технической проверки в местах жительства. Предоставленная Вами информация поможет своевременно восстановить систему оповещения населения города Харькова и спасти человеческие жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Киевском районе Харькова в результате российского обстрела произошел масштабный пожар на территории ресторанного комплекса.

Также в ночь на 4 сентября в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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