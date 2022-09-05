У Харкові перевірять роботу сирен. ОВА звернулася до жителів з важливим проханням

У Харкові проведуть технічну перевірку працездатності електросирен. Їх включать 7 вересня о 14:25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.

"Просимо жителів Харкова інформувати Харківську міську диспетчерську службу за номером 1562 про відсутність звукових сигналів електросирен під час проведення технічної перевірки в місцях проживання. Надана вами інформація допоможе своєчасно відновити систему оповіщення населення міста Харкова та врятувати людські життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Київському районі Харкова в результаті російського обстрілу сталася масштабна пожежа на території ресторанного комплексу.

Також в ніч на 4 вересня у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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