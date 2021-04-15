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В Харькове протестуют рабочие авиационного завода

Автор: РБК-Украина

Рабочие Харьковского авиационного завода сегодня утром вышли на митинг с требованием погасить задолженности по зарплате. Протестующие перекрыли Белгородское шоссе и улицу Деревянко.

Об этом пишет харьковского издание "Вгороде".

По словам организатора акции и председателя профсоюза Михаила Погорелова, в протесте участвуют 300 человек.

Протестующие вышли к проходной завода с плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - работу", "Требуем выплатить задолженность по зарплате и списание долгов авиационного завода".

Работники завода перекрыли пешеходный переход на остановке Сокольники по улице Деревянко - пропускают только спецстранспорт и автомобили с детьми.

В профсоюзе сообщили, что к февралю нынешнего года задержка по зарплате составлял ровно год, а в феврале 2021 года сотрудникам выдали по 800 гривен за февраль прошлого года.

Общая задолженность предприятия превышает 4 млрд грн, из которых половина - задолженность перед государством, около 400 миллионов грн - невыплаченные зарплаты сотрудникам и еще почти 800 миллионов гривен - задолженность по кредитам.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бизнесмен Александр Ярославский заявил о готовности привлечь в развитие завода инвестиции в размере 1 млрд долларов.

По его словам, ему не важен формат участия - покупка завода или частно-государственное партнерство. "Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - отметил бизнесмен.

Также РБК-Украина писало, что в марте из-за задержек по зарплатам протестовали сотрудники еще одного харьковского завода - "Электротяжмаш".

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Новости Украины Харьковпротестзавод
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