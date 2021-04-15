В Харькове протестуют рабочие авиационного завода

Рабочие Харьковского авиационного завода сегодня утром вышли на митинг с требованием погасить задолженности по зарплате. Протестующие перекрыли Белгородское шоссе и улицу Деревянко.
По словам организатора акции и председателя профсоюза Михаила Погорелова, в протесте участвуют 300 человек.
Протестующие вышли к проходной завода с плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - работу", "Требуем выплатить задолженность по зарплате и списание долгов авиационного завода".
Работники завода перекрыли пешеходный переход на остановке Сокольники по улице Деревянко - пропускают только спецстранспорт и автомобили с детьми.
В профсоюзе сообщили, что к февралю нынешнего года задержка по зарплате составлял ровно год, а в феврале 2021 года сотрудникам выдали по 800 гривен за февраль прошлого года.
Общая задолженность предприятия превышает 4 млрд грн, из которых половина - задолженность перед государством, около 400 миллионов грн - невыплаченные зарплаты сотрудникам и еще почти 800 миллионов гривен - задолженность по кредитам.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бизнесмен Александр Ярославский заявил о готовности привлечь в развитие завода инвестиции в размере 1 млрд долларов.
По его словам, ему не важен формат участия - покупка завода или частно-государственное партнерство. "Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - отметил бизнесмен.
Также РБК-Украина писало, что в марте из-за задержек по зарплатам протестовали сотрудники еще одного харьковского завода - "Электротяжмаш".