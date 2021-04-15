В Харькове протестуют рабочие авиационного завода

По словам организатора акции и председателя профсоюза Михаила Погорелова, в протесте участвуют 300 человек.

Протестующие вышли к проходной завода с плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - работу", "Требуем выплатить задолженность по зарплате и списание долгов авиационного завода".

Работники завода перекрыли пешеходный переход на остановке Сокольники по улице Деревянко - пропускают только спецстранспорт и автомобили с детьми.

В профсоюзе сообщили, что к февралю нынешнего года задержка по зарплате составлял ровно год, а в феврале 2021 года сотрудникам выдали по 800 гривен за февраль прошлого года.

Общая задолженность предприятия превышает 4 млрд грн, из которых половина - задолженность перед государством, около 400 миллионов грн - невыплаченные зарплаты сотрудникам и еще почти 800 миллионов гривен - задолженность по кредитам.