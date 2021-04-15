У Харкові протестують робочі авіаційного заводу

Робітники Харківського авіаційного заводу сьогодні вранці вийшли на мітинг з вимогою погасити заборгованості по зарплаті. Протестувальники перекрили Білгородське шосе та вулицю Дерев'янка.
За словами організатора акції та голови профспілки Михайла Погорєлова, у протесті беруть участь 300 осіб.
Протестувальники вийшли до прохідної заводу з плакатами: "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - роботу", "Вимагаємо виплатити заборгованість по зарплаті та списання боргів авіаційного заводу".
Працівники заводу перекрили пішохідний перехід на зупинці Сокільники по вулиці Дерев'янко - пропускають тільки спецстранспорт і автомобілі з дітьми.
У профспілці повідомили, що до лютого нинішнього року затримка по зарплаті складав рівно рік, а в лютому 2021 року співробітникам видали по 800 гривень за лютий минулого року.
Загальна заборгованість підприємства перевищує 4 млрд грн, з яких половина - заборгованість перед державою, близько 400 мільйонів грн - невиплачені зарплати співробітникам і ще майже 800 мільйонів гривень - заборгованість за кредитами.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що бізнесмен Олександр Ярославський заявив про готовність залучити в розвиток заводу інвестиції в розмірі 1 млрд доларів.
За його словами, йому не важливий формат участі - покупка заводу або приватно-державне партнерство. "Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всі зусилля, щоб врятувати ХАЗ для Харкова і України", - зазначив бізнесмен.
Також РБК-Україна писало, що в березні через затримки з зарплатами протестували працівники ще одного харківського заводу - "Електроважмаш".