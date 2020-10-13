Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем"

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Бизнесмен и владелец DCH Александр Ярославский рассказал, в каком состоянии сейчас Харьковский авиационный завод и "Электротяжмаш", который находится в ведении Фонда госимущества Украины.

Об этом Ярославский рассказал во время презентации площадки по производству трамваев на базе "Экополиса ХТЗ".

Бизнесмен подтвердил, что обращался к руководству страны относительно ситуации на "Электротяжмаше", предостерегая, что при таком ходе событий "все закончится крахом".

"Сегодня завод стоит: 4 тыс. человек практически без работы, 3-месячная задолженность по заработной плате. Я предупреждал, что так оно и будет, и так оно и стало. У меня сердце кровью обливается: ведь есть же возможность те же электродвигатели поставить на наши трамваи. А что такое завод, вы же знаете: люди разбежались и завода нет! От "Серпа и молота" осталась ровная площадка из земли. Завода нет, а завод был помощнее чем "Электротяжмаш". Хотелось бы чтобы правительство занималось промышленностью не на словах, и чтобы от этого был результат. А результаты по "Электротяжмашу" пока очень плачевны", - сказал Ярославский.

На вопрос о Харьковском авиазаводе, по поводу которого Ярославский тоже обращался к власти, бизнесмен сообщил, что сделал предложение правительству о привлечении инвестиций в размере 1 млрд долларов на это предприятие.

"Я уже сделал предложение правительству о том, что я готов заняться Харьковским авиационным заводом. И я подсчитывал, что с последнего приезда премьер-министра со всеми своими замами, этот завод только дополнительно накопил долгов как общих, так и по зарплате. Ситуация не сдвинулась ни на сантиметр с места. Заявлениями завод не восстановишь, нужно заниматься конкретными делами. Предложение у правительства есть, ответа нет", - сказал он.

Напомним, ранее Александр Ярославский публично подтвердил интерес к "Электротяжмашу" и направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором выразил обеспокоенность судьбой предприятия и призвал принять меры для его спасения.

Ключевой проблемой "Электротяжмаша" Ярославский назвал непрофессиональное управление. "Практика показывает, что спасение предприятий такого уровня возможно только путем прихода ответственного частного инвестора", - заявил тогда бизнесмен.