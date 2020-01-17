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У Харкові прокурор обіцяв залишити підозрюваного на волі за хабар

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 14:59
У Харкові прокурор обіцяв залишити підозрюваного на волі за хабар
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокурор отримав 3,5 доларів за сприяння у суді за не притягнення підозрюваного до позбавлення волі

У Харкові слідчі Державного бюро розслідувань затримали прокурора одного з місцевих прокуратур на хабарі в 3,5 тисячі доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що в обмін на винагороду, прокурор обіцяв сприяти в тому, щоб підозрюваний у нанесенні тяжких ушкоджень залишився на волі.

"Прокурор вимагав та отримав від громадянина хабар у сумі 3,5 тисячі доларів за свою позицію у судових дебатах, при призначенні йому покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. При отриманні "винагороди" прокурора затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в ДБР.

Прокурору загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що викрили заступника начальника одного з департаментів Державної служби з надзвичайних ситуацій на отриманні хабара в 66 тисяч гривень. Дії чиновника могли призвести до катастрофи із загрозою життю і здоров'ю людей.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області чиновники організували схему висновку держкоштів в тінь. У такий спосіб вони викрали понад 30 млн гривень.

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