В Полтавской области украли 30 млн гривен госденег на ремонтах социальной сферы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники организовали коррупционную схему по выводу государственных денег в тень

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по хищению государственных денег, организованною чиновниками областного и местного бюджетов во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили оперативники, чиновники и владельцы коммерческих структур по сговору обеспечили "освоение" подконтрольными фирмами свыше 150 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонты и реконструкцию государственных учреждений, среди которых школы и больницы.

"Работы осуществлялись по заказу распорядителей бюджетных средств Полтавской ОГА и исполнительного комитета Полтавского городского совета. Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их у подконтрольных фирм-прокладок. Для вывода бюджетных денег в "тень" злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, фигуранты присвоили свыше 22 миллиона гривен бюджетных средств.

"Во время досудебного следствия задокументировано, что ведение финансового и бухгалтерского учета предприятий, которые вместе выходили на тендерные закупки, а также фирм-прокладок, осуществлялось по одному юридическому адресу. В частности, закупка товаров в подконтрольных коммерческих структур по стоимости, которая в среднем на 30-40% выше рыночной, привела к нанесению ущерба бюджету почти на 10 млн грн", - говорится в сообщении.

В ходе обысков силовики изъяли финансовую и платежную документацию, черновую бухгалтерию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ разоблачила заместителя главы департамента Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на взятке. Действия чиновника могли привести к катастрофе с угрозой жизни и здоровью людей.

Также РБК-Украина писало, что главу налоговой службы Одесской области Наталью Чеботареву задержали на получении взятки в 25 тысяч долларов. 16 января Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 марта с альтернативой залога в размере 904 тысяч гривен.