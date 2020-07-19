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В Харькове произошло тройное ДТП, пострадала семья с детьми

Харьков, Воскресенье 19 июля 2020 19:17
В Харькове произошло тройное ДТП, пострадала семья с детьми
Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате тройной аварии пострадали 5 человек

В Харькове сегодня днем произошло столкновение трех автомобилей на улице Шевченко. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, среди которых 2 ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Сегодня около 12:20 автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. От удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади него.

В результате столкновения пострадал водитель Daewoo, а также водитель Hyundai с женой и двумя сыновьями 3 и 7 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "скорой"; в результате аварии пострадали 3 человека.

Кроме того, из-за двух смертельных ДТП в Одесской области ввели круглосуточный контроль на аварийно-опасных участках автомобильных дорог.

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