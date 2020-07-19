У Харкові сталася потрійна ДТП, постраждала родина з дітьми

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

В результаті потрійної аварії постраждали 5 людей

У Харкові сьогодні вдень сталося зіткнення трьох автомобілів на вулиці Шевченка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 людей, серед яких 2 дитини.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Сьогодні близько 12:20 автомобіль Daewoo Nexia виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Hyundai. Від удару Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, яка рухалася позаду нього.

В результаті зіткнення постраждав водій Daewoo, а також водій Hyundai з дружиною та двома синами 3 та 7 років. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора під Києвом сталася ДТП за участі легкового автомобіля та "швидкої"; в результаті аварії постраждали 3 людини.

Крім того, через дві смертельні ДТП в Одеській області запровадили цілодобовий контроль на аварійно-небезпечних ділянках автомобільних доріг.