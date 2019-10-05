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В Харькове произошло ДТП с участием скорой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    05.10.2019 - 10:19
В Харькове произошло ДТП с участием скорой, есть пострадавшие
Фото: на месте ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Пострадали 3 человека

В Харькове вечером 4 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 21:20 по улице Шевченко. Предварительно, водитель автомобиля Nissan пересекая перекресток не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей пострадали 61-летний водитель скорой, а также 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка. Пострадавшие получили медицинскую помощь.

"Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области произошла ДТП с участием маршрутки и грузовика. Инцидент произошел около 16:15 на автодороге Львов-Шегини. В результате аварии пострадали по меньшей мере 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Кривом Роге произошла ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. По предварительной информации в результате ДТП пострадали 10 человек.

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