В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Сегодня, 24 августа, вечером жители Харькова услышали несколько взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Местные власти пока не раскрывали более детальной информации о происшествии. Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.
Напомним, сегодня днем российские военные начали обстреливать город Дергачи в Харьковской области. Оккупанты наносили удары из артиллерии.
Также мы писали, что российские войска нанесли групповой удар военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
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