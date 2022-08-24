UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 августа, вечером жители Харькова услышали несколько взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные власти пока не раскрывали более детальной информации о происшествии. Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня днем российские военные начали обстреливать город Дергачи в Харьковской области. Оккупанты наносили удары из артиллерии.

Также мы писали, что российские войска нанесли групповой удар военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковвоздушная тревогаВзрывВойна России против Украины