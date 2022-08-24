У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Сьогодні, 24 серпня, ввечері жителі Харкова почули кілька вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Місцева влада поки не розкривала більш детальної інформації про подію. Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові почали обстрілювати місто Дергачі в Харківській області. Окупанти завдавали ударів з артилерії.
Також ми писали, що російські війська завдали групового удару військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.
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