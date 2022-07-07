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В Харькове прогремели взрывы, воздушной тревоги не было

Фото: в Харькове прогремели взрывы, воздушной тревоги не было (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Звуки взрывов слышали практически во всех районах Харькова, сообщают о "прилетах" в северной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Объектив".

Первые сообщения о взрывах в городе появились около 17:30, на тот момент воздушная тревога, как и угроза артобстрела в городе объявлены не были.

Официальной информации о взрывах в Харькове по состоянию на 18:00 не было.

Обновлено 18:30

Оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова. Предварительно - реактивными системами залпового огня. Голова ОВА Олег Синегубов сообщил о 3 раненых.

Напомним, 6 июля российские войска ударили по районам Харькова и области. В результате обстрела есть разрушения и раненые.

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