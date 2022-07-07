В Харькове прогремели взрывы, воздушной тревоги не было

Первые сообщения о взрывах в городе появились около 17:30, на тот момент воздушная тревога, как и угроза артобстрела в городе объявлены не были.

Официальной информации о взрывах в Харькове по состоянию на 18:00 не было.

Обновлено 18:30

Оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова. Предварительно - реактивными системами залпового огня. Голова ОВА Олег Синегубов сообщил о 3 раненых.