У Харкові пролунали вибухи, повітряної тривоги не було

Звуки вибухів чули практично у всіх районах Харкова, повідомляють про "прильоти" у північній частині міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Объектив".
Перші повідомлення про вибухи в місті з'явилися близько 17:30, на той момент повітряна тривога, як і загроза артобстрілу в місті оголошені не були.
Офіційної інформації про вибухи у Харкові станом на 18:00 не було.
Нагадаємо, 6 липня російські війська вдарили по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені.
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