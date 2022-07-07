У Харкові пролунали вибухи, повітряної тривоги не було

Звуки вибухів чули практично у всіх районах Харкова, повідомляють про "прильоти" у північній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Объектив ".

Перші повідомлення про вибухи в місті з'явилися близько 17:30, на той момент повітряна тривога, як і загроза артобстрілу в місті оголошені не були.

Офіційної інформації про вибухи у Харкові станом на 18:00 не було.