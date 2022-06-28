В Харькове прогремели взрывы, в одном из районов начался пожар

Предварительно, было два ракетных взрыва. После второго в южной части города начался пожар.

Официальной информации на данный момент нет.

Напомним, российские войска в ночь на 27 июня обстреляли Киевский и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетных ударов были повреждены объекты инфраструктуры.

Вечером 26 июня российские войска ударили по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще один пострадал.

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