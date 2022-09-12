В Харькове прогремели взрывы

В Харькове перед объявлением воздушной тревоги прогремел взрыв в понедельник, 12 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и местные СМИ.
В Харькове прогремел взрыв, а через минуту после него была объявлена воздушная тревога.
"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Пребывайте в укрытиях!", - написал Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по Немышлянскому району.
"Предварительно - удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.
Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Харьков. Под удар попали Киевский и Основянский районы. Из-за обстрела оккупантов остановилось метро.
Сейчас известно о одного погибшего и шестерых пострадавших в результате атаки захватчиков.
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