В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремел взрыв, а через минуту после него была объявлена воздушная тревога.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Пребывайте в укрытиях!", - написал Синегубов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по Немышлянскому району.

"Предварительно - удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.