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В Харькове снова прогремели взрывы: "прилет" был в жилой дом

Новина українською →
Харьков, Понедельник 12 сентября 2022 00:13
В Харькове снова прогремели взрывы: "прилет" был в жилой дом Фото: в Харькове снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове снова прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытиях и придерживаться правила "двух стен".

Обновлено 00:59

Как сообщил мэр Игорь Терехов, под обстрелом оказался Новобаварский район. Попадание было в жилой дом. О пострадавших и разрушениях на сейчас информации нет.

Напомним, вечером 11 сентября российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Один из ударов пришелся на крупнейшую в Украине харьковскую ТЭЦ.

В результате атаки в Харькове погиб работник предприятия. В Чугуевском районе госпитализировали мужчину с травмой.

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