У Харкові знову прогриміли вибухи
Фото: у Харкові знову прогриміли вибухи (Getty Images)
У Харкові знову прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, ввечері 11 вересня російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.
Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ.
В результаті атаки в Харкові загинув працівник підприємства. У Чугуївському районі госпіталізували чоловіка з травмою.
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