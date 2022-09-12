У Харкові знову прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, ввечері 11 вересня російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ.

В результаті атаки в Харкові загинув працівник підприємства. У Чугуївському районі госпіталізували чоловіка з травмою.

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