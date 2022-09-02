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В Харькове прогремели взрывы

Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове прогремели взрывы в пятницу, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушную тревогу в Харьковской области не объявляли.

Пока нет официальных сообщений о причинах взрывов.

Напомним, ночью россияне обстреляли Холодногорский район ракетой С-300. Были повреждены четыре автомобиля и два инфраструктурных объекта.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли спортивный комплекс "Локомотив" в Харькове. В результате атаки был уничтожен бассейн, где тренировались украинские чемпионки по синхронному плаванию.

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Харьков