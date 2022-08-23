В Харькове прогремели взрывы, начался пожар

В Харькове вечером 23 августа снова раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Город уже третий раз под обстрелом. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Обновлено 23:37
"Третий за день обстрел Шевченковского района. Пожар. О пострадавших информации на данный момент нет", - сообщил мэр Игорь Терехов.
Вечером оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. В области была объявлена воздушная тревога.
Отметим, что сегодня в Харькове празднуют День города.
Напомним, 23 августа днем жители Харькова также слышали взрывы.
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