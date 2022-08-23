Россияне обстреляли Шевченковский район Харькова
Иллюстративное фото: россияне обстреляли Шевченковский район Харькова (Getty Images)
Во вторник, 23 августа, вечером оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших", - написал городской глава.
Жителям Харькова и области необходимо пройти в укрытие, поскольку воздушная тревога пока не прекратилась.
Стоит заметить, что сегодня в Харькове празднуют День города.
Напомним, сегодня, 23 августа, днем жители Харькова также слышали взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.