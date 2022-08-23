Россияне обстреляли Шевченковский район Харькова

Во вторник, 23 августа, вечером оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших", - написал городской глава. Жителям Харькова и области необходимо пройти в укрытие, поскольку воздушная тревога пока не прекратилась. Стоит заметить, что сегодня в Харькове празднуют День города.