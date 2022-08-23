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Россияне обстреляли Шевченковский район Харькова

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Харьков, Вторник 23 августа 2022 21:15
Россияне обстреляли Шевченковский район Харькова Иллюстративное фото: россияне обстреляли Шевченковский район Харькова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 23 августа, вечером оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших", - написал городской глава.

Жителям Харькова и области необходимо пройти в укрытие, поскольку воздушная тревога пока не прекратилась.

Стоит заметить, что сегодня в Харькове празднуют День города.

Напомним, сегодня, 23 августа, днем жители Харькова также слышали взрывы.

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