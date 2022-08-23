У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові ввечері 23 серпня знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Місто вже втретє під обстрілом. Жителів просять залишатися в укриттях.
Увечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.
Зазначимо, що сьогодні в Харкові святкують День міста.
Нагадаємо, 23 серпня вдень жителі Харкова також чули вибухи.
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