Утром 23 февраля в Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В местных пабликах сообщают о трех взрывах. Официальная информация пока не поступала.

Напомним, вчера украинские пограничники совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили российскую систему ПВО в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, в воскресенье оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.

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