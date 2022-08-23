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В Харькове прогремели взрывы

Новина українською →
Харьков, Вторник 23 августа 2022 06:44
В Харькове прогремели взрывы Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Утром 23 февраля в Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В местных пабликах сообщают о трех взрывах. Официальная информация пока не поступала.

Напомним, вчера украинские пограничники совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили российскую систему ПВО в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, в воскресенье оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.

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