В Харькове прогремели взрывы
Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
Утром 23 февраля в Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
В местных пабликах сообщают о трех взрывах. Официальная информация пока не поступала.
Напомним, вчера украинские пограничники совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили российскую систему ПВО в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, в воскресенье оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.
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